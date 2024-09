Pemphigoïde bulleuse : Sanofi dévoile des résultats favorables pour une étude pivot

(AOF) - Sanofi annonce qu’une étude pivot sur le Dupixent (dupilumab) dans la pemphigoïde bulleuse (PB) a satisfait aux critères d’évaluation principaux et à tous les critères d’évaluation secondaires clés évaluant son utilisation expérimentale chez les adultes atteints d’une maladie modérée à sévère. Dans l’étude, cinq fois plus de patients sous Dupixent ont obtenu une rémission durable de la maladie que les patients sous placebo. S’il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé pour traiter la PB, aux États-Unis et dans l’Union européenne.

" La rémission durable de la maladie a été définie comme une rémission clinique complète avec réduction progressive des corticostéroïdes oraux à la semaine 16, sans rechute et sans utilisation de traitement de secours pendant la période de traitement de 36 semaines ", précise le groupe pharmaceutique.

Dupixent a déjà obtenu la désignation de médicament orphelin par l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration) des États-Unis pour la PB, qui s'applique à des médicaments expérimentaux destinés au traitement de maladies rares qui touchent moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

La PB, une maladie chronique et récurrente, se caractérise par des démangeaisons et des cloques intenses, un rougissement de la peau et des lésions chroniques douloureuses. Les vésicules et l'éruption cutanée peuvent se former sur une grande partie du corps et provoquer un saignement et une croûte de la peau, ce qui rend les patients plus sujets aux infections et affecte leur fonctionnement quotidien.

Sanofi souligne que cette étude soutiendra les soumissions réglementaires dans le monde entier, en commençant par les États-Unis plus tard cette année.

