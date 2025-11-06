Peloton rappelle environ 833 000 vélos en raison d'un risque lié à la sécurité des sièges

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a déclaré jeudi que Peloton Interactive PTON.O rappelle environ 833 000 unités de son vélo Original Bike+ modèle PL02, l'assemblage de la tige de selle du vélo pouvant se briser pendant l'utilisation, ce qui présente un risque de chutes et de blessures.