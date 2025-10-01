 Aller au contenu principal
Peloton progresse après le lancement d'un nouvel équipement de fitness
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant de produits de fitness Peloton Interactive PTON.O augmentent de près de 5 % pour atteindre environ 9,5 dollars dans les transactions de pré-marché

** La société lance la série Peloton Pro, une nouvelle gamme d'équipements de fitness commerciaux

** L'entreprise lance également Peloton Spaces, une initiative avec des partenaires commerciaux pour créer des zones d'entraînement co-marquées dans leurs installations

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 3,5 % depuis le début de l'année

