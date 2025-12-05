information fournie par Reuters • 05/12/2025 à 08:41

Allemagne: Les commandes à l'industrie augmentent plus que prévu en octobre

Vue générale de l'usine Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en octobre, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont progressé de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%, après +2% (révisé de +1,1%) en septembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)