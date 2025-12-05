Emmanuel Macron et Xi Jinping en déplacement à Chengdu

Cérémonie d'accueil du président français Macron et de Brigitte Macron par le président chinois Xi Jinping et son épouse, à Pékin

Emmanuel Macron s'est rendu vendredi en compagnie de Xi Jinping dans la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan dans le centre de la Chine, signe d'un accueil particulièrement attentionné de la part du président chinois, qui accompagne rarement ses visiteurs hors de Pékin.

Ce déplacement est également l'occasion pour Xi Jinping de souligner l'importance accordée par Pékin à Paris dans ses relations avec l'Union européenne.

Le président français a débuté la journée en surprenant d'autres joggers dans le parc de Jincheng Lake, comme l'ont montré des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux chinois.

Il a ensuite rejoint Xi Jinping à Dujiangyan, une petite ville située à 50 km de Chengdu qui abrite de nombreux barrages permettant l'irrigation de trois millions d'hectares dans les plaines fertiles du Sichuan, selon les médias officiels chinois.

La construction du système d'irrigation de Dujiangyan, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a débuté au troisième siècle avant Jésus-Christ.

Le chef de l'Etat effectue sa quatrième visite d'Etat en Chine depuis le 3 décembre, dans un contexte de tensions entre Pékin et l'Union européenne, à l'heure où la montée en puissance chinoise bouleverse les relations commerciales, sécuritaires et diplomatiques mondiales.

Emmanuel Macron et Xi Jinping ont signé jeudi 12 accords de coopération à l'issue de leurs entretiens, portant sur le vieillissement de la population, les investissements bilatéraux, l'énergie nucléaire et la protection des pandas.

Xi Jinping ne devrait ainsi pas approuver lors de la visite de son homologue français une commande de 500 avions d'Airbus, attendue de longue date, dont la concrétisation pourrait affaiblir Pékin dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis, qui font de leur côté pression pour obtenir de nouveaux engagements d'achats de Boeing.

(Joe Cash; version française Camille Raynaud)