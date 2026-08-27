Peloton obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires concernant ses perspectives après la pandémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la décision, des arguments des actionnaires et de Peloton, tente d'obtenir des commentaires, signature) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté jeudi une plainte accusant Peloton PTON.O d’avoir escroqué ses actionnaires en dissimulant un excédent de stock de ses appareils de fitness à domicile alors que le pire de la pandémie de COVID-19 était passé. Le juge fédéral de district Andrew Carter, à Manhattan, a déclaré que les actionnaires n’avaient pas démontré que le fabricant de vélos d’appartement et de tapis de course avait eu l’intention de les escroquer par le biais de trois déclarations prétendument fausses et trompeuses visant à gonfler le cours de son action et les participations personnelles de trois anciens cadres supérieurs, dont le directeur général John Foley. Parmi ces déclarations figurait l’affirmation de M. Foley, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du 26 août 2021, selon laquelle une baisse de 400 dollars du prix des vélos d’appartement constituait une stratégie « absolument offensive » visant à stimuler les ventes, plutôt qu’une stratégie défensive destinée à contrer un ralentissement. Elles comprenaient également deux avertissements, figurant dans des documents réglementaires, concernant des risques hypothétiques liés à des « niveaux de stocks excédentaires ».

* Les actionnaires ont intenté une action en justice après que le cours de l'action Peloton s'est effondré, à mesure que les vaccins se généralisaient et que les salles de sport commençaient à rouvrir. Cette chute comprenait une chutede 35 %

le 5 novembre 2021, après que la société new-yorkaise eut revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et déclaré que 91 % de ses stocks étaient invendus.

* Un avocat représentant les actionnaires, menés par le fonds néerlandais Robeco Capital Growth Funds, a refusé de commenter. Peloton et les avocats des défendeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* M. Carter a déclaré que Peloton avait averti à plusieurs reprises les investisseurs que la pandémie constituait un « territoire inconnu » rendant difficile toute prévision des besoins en stocks. Il a estimé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes permettant de conclure que les dirigeants de haut niveau estimaient, en août 2021, que la société disposait d’un excédent de stocks.

* Le juge a également rejeté l’argument des actionnaires selon lequel les dirigeants auraient prématurément annulé des plans de transactions visant à vendre des actions à des intervalles prédéfinis, connus sous le nom de plans 10b5-1, afin d’éviter de vendre des actions à des prix déprimés après la divulgation de mauvaises nouvelles financières.

* Un tel comportement n’était pas suspect, a déclaré le juge, car il suggérait que les dirigeants "ne se sont pas précipités pour encaisser leurs gains".

* Carter avait rejeté une version antérieure de la plainte en septembre 2024. La cour d'appel fédérale de Manhattan a réactivé une partie de l'affaire en août dernier.

* Le cours de l’action Peloton a chuté de plus de 96 % depuis début 2021.