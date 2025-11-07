Peloton bondit après avoir dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

(Corrige le quatrième point pour indiquer que les estimations ne font état d'aucun bénéfice ou perte, et non d'une perte de 4 cents)

7 novembre - ** Les actions du fabricant de produits de fitness Peloton Interactive PTON.O augmentent d'environ 9 % à 7,34 $ après la clôture

** La société annonce un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le 1er trimestre, grâce au lancement de nouveaux produits

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 551 millions de dollars, contre 539,82 millions de dollars estimés, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice de 3 cents par action, contre des estimations sans bénéfice ni perte

** PTON s'attend également à ce que les revenus du 2ème trimestre se situent entre 665 et 685 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, PTON a baissé de 18,5 % depuis le début de l'année