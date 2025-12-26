 Aller au contenu principal
Chine : le réseau TGV s’étend et dépasse 50.000 kilomètres
information fournie par Boursorama avec Media Services 26/12/2025 à 09:43

Des passagers montent à bord d'un TGV dans une gare de Dalian, Nord-Est de la Chine, le 1er juillet 2025. ( AFP / STR )

Une nouvelle ligne à grande vitesse reliant Xi’an à Yan’an entre en service dans le Shaanxi, illustrant l’expansion rapide du réseau ferroviaire chinois depuis 2020.

La nouvelle ligne relie Xi'an, célèbre pour son armée de soldats enterrés en terre cuite, à Yan'an, a indiqué la télévision publique CCTV. Les deux villes se trouvent dans la province du Shaanxi (nord du pays).

Le réseau ferroviaire chinois a été étendu d'environ un tiers (+32 %) depuis 2020 , a également indiqué ce vendredi dans un communiqué l'entreprise publique China Railway.

Une liaison Xi’an–Yan’an à 350 km/h

La ligne Xi'an–Yan'an est conçue pour des trains pouvant circuler à une vitesse maximale de 350 km/h et le trajet de 299 kilomètres peut s'effectuer en 68 minutes , selon CCTV.

La Chine finance aussi des projets ferroviaires à l'étranger, dans le cadre de son initiative des "Nouvelles routes de la soie", qui soutient des projets d'infrastructures à l'échelle mondiale.

