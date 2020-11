Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin réagira à la visite d'un amiral américain à Taïwan Reuters • 23/11/2020 à 11:11









PEKIN/MANILLE, 23 novembre (Reuters) - La Chine réagira aux informations faisant état d'une visite d'un amiral de la marine américaine à Taïwan, a annoncé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères qui a réaffirmé son opposition à l'existence de toute coopération militaire entre Taïpeh et Washington. Deux sources ont déclaré dimanche à Reuters que Michael Studeman, un amiral de l'US Navy spécialisé dans le renseignement militaire dans la région Asie-Pacifique, avait effectué une visite surprise à Taïwan. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une intervention devant des journalistes que la Chine s'opposait "fermement" à toute forme d'échanges entre responsables américains et taïwanais ou qu'ils aient la moindre relation militaire. Pékin demande en outre à Washington d'admettre l'extrême sensibilité de la question taïwanaise. "La Chine prendra, en fonction de l'évolution, les mesures légitimes et nécessaires", a-t-il dit sans plus de précisions. Les États-Unis, comme la plupart des pays, n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais ils représentent le principal soutien international et fournisseur d'armes de l'archipel. Le Premier ministre taïwanais, Su Tseng-chang, a annoncé la semaine dernière la visite prochaine du chef de cabinet de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Andrew Wheeler. Selon les médias américains, ce voyage devrait avoir lieu en décembre. (Yew Lun Tian et Karen Lema; version française Nicolas Delame)

