Pékin ne veut pas d'escalade des tensions avec Washington-ambassadeur

WASHINGTON, 5 août (Reuters) - Pékin ne veut pas que les tensions avec Washington s'accentuent encore davantage après les fermetures de consulats respectifs au cours des dernières semaines, a déclaré mardi l'ambassadeur de chine aux Etats-Unis. Les deux plus grandes puissances économiques mondiales devraient oeuvrer à coopérer au lieu d'être en confrontation, a ajouté l'ambassadeur Cui Tiankai, adoptant un ton relativement conciliant lors du forum Aspen sur la sécurité organisé par visioconférence. "Je ne pense pas qu'une nouvelle Guerre froid servirait les intérêts de quiconque", a dit Cui, considéré comme une voix modérée parmi les hauts diplomates chinois. "Pourquoi devrions-nous laisser l'histoire se répéter (...) alors que nous faisons face à tant de nouveaux défis ?", a-t-il poursuivi, rejetant les accusations américaines selon lesquelles le consulat chinois de Houston, dont Washington a ordonné la fermeture, était un nid d'espions. Les relations entre les Etats-Unis et la Chine se sont détériorées rapidement cette année autour d'un éventail de questions parmi lesquelles la gestion par Pékin du coronavirus, les revendications territoriales chinoises en mer de Chine du Sud et le contrôle renforcé de Pékin sur Hong Kong. Interrogé sur TikTok, l'application vidéo détenue par une firme chinoise et que le président américain Donald Trump a menacé d'interdire aux Etats-Unis, Cui a déclaré qu'aucune preuve ne suggérait que la société partageait des informations avec le gouvernement chinois. Ces commentaires de l'ambassadeur chinois interviennent un peu plus d'une semaine après un discours du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo lors duquel celui-ci a déclaré que contraindre Pékin à changer sa manière d'opérer était "la mission de notre temps". En dépit des tensions, Cui a déclaré que négociateurs américains et chinois sur le commerce s'étaient entretenus et "effectuaient des progrès" sur l'accord commercial dit de "phase un". (Humeyra Pamuk et Jonathan Landay; version française Jean Terzian)

