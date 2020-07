Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin fermement opposé aux mesures US pour Hong Kong, annonce des représailles Reuters • 15/07/2020 à 04:10









PEKIN, 15 juillet (Reuters) - La Chine s'oppose fermement aux dernières mesures prises par les Etats-Unis concernant Hong Kong et imposera en représailles des sanctions contre des entités et des individus américains, a rapporté mercredi la télévision publique chinoise. Le président américain Donald Trump a annoncé avoir promulgué une loi et signé un décret présidentiel visant à tenir la Chine pour responsable de la nouvelle loi de sécurité nationale "oppressive" imposée à Hong Kong. En plus de mettre fin au traitement économique préférentiel de Hong Kong, les mesures décidées par Washington prévoit des sanctions contre les banques traitant avec des responsables chinois impliqués dans la mise en oeuvre de la loi sécuritaire dans l'ancienne colonie britannique. Pékin s'oppose fermement aux dernières mesures américaines et demande à Washington de cesser d'interférer dans les affaires internes chinoises, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par la télévision publique. (Se Young Lee; version française Jean Terzian)

