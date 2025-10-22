Pegasystems bondit après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels Pegasystems PEGA.O bondissent de 12,4 % à 64,10 $ avant bourse

** La société a publié un bénéfice par action ajusté de 30 cents pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 20 cents par les analystes - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 381,4 millions de dollars au troisième trimestre dépasse également les estimations de 345,2 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,4 % depuis le début de l'année