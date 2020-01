Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pedro Sanchez annonce qu'il va rencontrer le Catalan Qim Torra Reuters • 20/01/2020 à 22:57









MADRID, 20 janvier (Reuters) - Le président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé lundi qu'il envisageait de rencontrer le chef de l'exécutif autonome de Catalogne, Quim Torra, durant la première semaine du mois de février à Barcelone. "Nous devons rendre à la politique cette crise et ce conflit qui sont politiques, nous ne pouvons pas nous cacher derrière la Cour suprême", a-t-il dit dans une interview accordée à la télévision publique RTVE. Sanchez s'est engagé à ouvrir un nouveau cycle de dialogue avec les séparatistes catalans pour tenter de trouver une issue politique à la crise. En échange de cette promesse, les députés de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) se sont abstenus lors du vote d'investiture de Sanchez, le 7 janvier dernier, une décision qui a permis sa courte victoire. Le mouvement séparatiste catalan a dégénéré en crise politico-judiciaire à la suite du référendum d'indépendance d'octobre 2017 déclaré illégal par le pouvoir central. Neuf dirigeants catalans ont été condamnés depuis à des peines allant jusqu'à treize ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Quim Torra a été pour sa part déchu de ses mandats publics pour dix-huit mois, mais a fait appel. (Jessica Jones version française Henri-Pierre André)

