Pedro-Antonio Arias a quitté Sienna IM

(NEWSManagers.com) - Pedro-Antonio Arias a quitté la tête de Sienna Investment Managers (IM), a appris NewsManagers. Son passage dans la filiale luxembourgeoise du Groupe Bruxelles Lambert a été bref, mais en même temps particulièrement intense. Il était arrivé en septembre 2020, en provenance directe du groupe Amundi dont il était une des grandes personnalités, en tant que patron des actifs réels et alternatifs. En l'espace de quelques mois, il a construit chez l'ex-Sienna Capital, alors essentiellement dédié à la fortune des familles Frère et Desmarais, une plateforme de gestion pour compte de tiers de plus de 30 milliards d'encours. Le tout à coup d'acquisitions sur le territoire français.

Celle tout d'abord d'Etoile Properties dans l'immobilier en août 2021. Avec ses 7 milliards d'euros de valeur en bureaux, hôtels et centres logistiques pour une clientèle institutionnelle internationale, elle avait permis à Sienna de quasi tripler ses encours et d'ouvrir une succursale à Paris. L'activité a été baptisée Senia Real Estate.

A peine un mois et demi plus tard, s'en est suivi l'annonce de négociations exclusives avec Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (MHGA) en vue d'en prendre la majorité du capital. Le groupe change alors de dimension en approchant les 30 milliards d'euros d'encours et en faisant entrer au capital de sa filiale française le groupe Malakoff Humanis. L'entité est rebaptisée Sienna Gestion.

Puis vient un peu plus tard, le rachat d'Acofi Gestion, une société de gestion alors indépendante et spécialisée dans la dette privée d'entreprises et rebaptisée récemment, Sienna Private Credit.

Si la communication de Sienna IM a confirmé le départ de Pedro-Antonio Arias, elle reste muette sur ses raisons. Le dirigeant aurait quitté le groupe physiquement il y a quelques mois. En attendant le recrutement à venir de son successeur, c'est Bernard Delpit, directeur général adjoint de GBL et ancien directeur financier de Safran, qui assure la direction de Sienna IM.