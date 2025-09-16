Pebblebrook Hotel Trust perd du terrain après avoir lancé un emprunt convertible de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre -

** Les actions de Pebblebrook Hotel Trust PEB.N ont baissé de 4,1 % après le marché à 11,09 dollars, alors qu'il recherche des capitaux pour refinancer une partie de la dette

** La société d'hôtels et de centres de villégiature annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 350 millions de dollars (CBs) à échéance 2030

** Pebblebrook Hotel Trust prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter certaines de ses obligations convertibles à 1,75 % échéant en 2026

** Il prévoit également de conclure des transactions d'appel plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution

** Pebblebrook Hotel Trust, basé à Bethesda, Maryland, a une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars, sur la base d'environ 118,6 millions d'actions en circulation

** Les actions de Pebblebrook Hotel Trust ont terminé mardi en baisse de 0,3 % à 11,56 dollars. Depuis le début de l'année, les actions ont perdu ~15%

**

Sur les 12 analystes couvrant Pebblebrook Hotel Trust, la répartition des recommandations est la suivante: 2 "achat fort" ou "achat", 8 "maintien" et 2 "vente"; la prévision médiane est de 11 dollars, selon London Stock Exchange Group