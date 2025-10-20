Pearson: UBS reste à l'achat, maintient son objectif
20/10/2025
'Le troisième trimestre de Pearson a enregistré une accélération, et l'entreprise anticipe une nouvelle accélération au quatrième trimestre. Les prévisions sont confirmées' souligne UBS.
'Les écoles virtuelles ont enregistré une forte croissance au cours du trimestre, mais l'enseignement supérieur a été plus faible que prévu' rajoute le bureau d'analyse.
La direction a indiqué être en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et a laissé ses perspectives à moyen terme inchangées.
'Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires plus forte pour le second semestre' a précisé le groupe.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 18 fois avec un rendement de près de 2%.
Valeurs associées
|1 094,500 GBX
|LSE
|-2,23%
