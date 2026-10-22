Pearson accélère au troisième trimestre et resserre sa prévision

Le groupe d'édition et d'éducation britannique a vu sa croissance organique passer de 5% sur neuf mois à 6% sur le seul troisième trimestre, portée par sa division d'évaluation et de certification. Il confirme son objectif annuel, resserre sa fourchette de résultat opérationnel et annonce deux acquisitions ainsi qu'une réorganisation en quatre pôles.

Le trimestre était attendu sans surprise et il l'a été. Le chiffre d'affaires sous-jacent de Pearson progresse de 5% sur les neuf premiers mois et accélère à 6% au troisième trimestre, conformément aux attentes.

L'accélération vient d'une division. Assessment & Qualifications, qui conçoit et administre des examens et des certifications, passe de 4% de croissance sur neuf mois à 10% au troisième trimestre. Le groupe cite le lancement de nouveaux contrats, dont un programme mondial de certification avec Anthropic, et une demande croissante pour la vérification des compétences en intelligence artificielle. L'activité a par ailleurs décroché un contrat d'évaluation à l'échelle de l'Etat de Pennsylvanie, à partir de l'année scolaire 2027-2028.

Le reste est contrasté. Virtual Learning, l'activité d'écoles en ligne, croît de 17% sur neuf mois et de 13% au trimestre, avec des inscriptions en hausse de 8% pour le semestre d'automne et cinq nouvelles écoles ouvertes, portant le réseau à 46 établissements dans 32 Etats américains. Enterprise Learning & Skills gagne 7% sur neuf mois, Higher Education 2%.

L'apprentissage de l'anglais recule en revanche de 4% sur neuf mois et de 5% au trimestre. Le groupe l'impute aux difficultés du test PTE, pénalisé par le durcissement des politiques migratoires et par les perturbations géopolitiques.

Une fourchette resserrée, pas relevée

Pearson confirme viser une croissance organique à un chiffre dans le milieu de la fourchette en 2026, et resserre sa prévision de résultat opérationnel ajusté entre 650 MGBP et 675 MGBP, contre une fourchette de 640 MGBP à 685 MGBP auparavant, aux taux de change de fin 2025. Le point médian, lui, ne bouge pas. La conversion de la trésorerie disponible reste attendue entre 90% et 100%.

"Pearson a délivré une croissance accélérée du chiffre d'affaires sur le trimestre, ce qui signifie que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs 2026", a déclaré Omar Abbosh, le directeur général.

Deux achats et une réorganisation

Le groupe a finalisé l'acquisition d'ITS, un fournisseur de technologies d'évaluation dont il était déjà partenaire de longue date, et s'est entendu pour racheter Workera, spécialiste de l'évaluation des compétences en entreprise par l'intelligence artificielle, une opération attendue avant la fin de l'année.

Pearson se réorganise par ailleurs en quatre unités opérationnelles à compter du 1er janvier 2027, US K12, US Higher Education, UK & International Education et Enterprise, qui pesaient respectivement environ 1,2 MdGBP, 0,6 MdGBP, 0,8 MdGBP et 1,0 MdGBP de chiffre d'affaires en 2025. L'opération entraînera environ 50 MGBP de coûts exceptionnels étalés sur 2026 et 2027, exclus du résultat opérationnel ajusté, dont environ la moitié sans effet sur la trésorerie.

Le titre cédait 1,4%. Le groupe publiera ses résultats annuels le 25 février 2027.