Peacock, la plateforme de Comcast, enregistre son tout premier bénéfice grâce à la Coupe du monde et au succès de « Love Island USA »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un investisseur au paragraphe 8, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 9, et de détails aux paragraphes 11 à 13) par Harshita Mary Varghese

Le service de streaming Peacock de Comcast ( CMCSA.O ) a annoncé jeudi son premier bénéfice trimestriel, grâce à la Coupe du monde de football et à l’émission de téléréalité à succès « Love Island USA », qui ont attiré davantage d’abonnés.

Ce bénéfice avant impôts de 189 millions de dollars marque une victoire majeure pour le service de streaming. Arrivé tardivement sur le marché en 2020, Comcast a dû dépenser des milliards de dollars en contenu pour s’implanter sur un marché dominé par Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.

Le service a gagné 2 millions d’abonnés payants au cours du trimestre d’avril à juin, soit près de quatre fois le chiffre prévu par les analystes interrogés par Visible Alpha. Ces nouveaux abonnés ont porté son total à 48 millions. Son chiffre d’affaires a progressé de 54 % pour atteindre 1,90 milliard de dollars, dépassant également les estimations.

Le service a diffusé en streaming la couverture en espagnol des matchs de la Coupe du monde de la FIFA par Telemundo, dont l’audience a bénéficié des horaires de diffusion en prime time aux États-Unis.

Une solide programmation cinématographique estivale, comprenant le succès inattendu au box-office « Obsession » et le film d’animation « The Super Mario Galaxy Movie », a contribué à la croissance de 25 % du chiffre d’affaires des studios de la société, qui s’élève à 3 milliards de dollars.

Ce résultat constitue également un coup de pouce pour la scission prévue par Comcast de NBCUniversal et Sky, qui laissera à l’entreprise une activité de connectivité confrontée à une concurrence acharnée de la part des offres de téléphonie mobile fixe et de rivaux développant agressivement leurs réseaux de fibre optique.

Le nombre de ses abonnés au haut débit a diminué de 167 000 au deuxième trimestre, soit davantage que les 165 300 pertes estimées par FactSet.

Pour améliorer la fidélisation de sa clientèle, Comcast pourrait être amené à proposer davantage d’avantages « qui pourraient à nouveau entamer sa rentabilité future », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, qui détient des actions Comcast.

L'action de la société a reculé de 1,7 %.

LES PARCS D'ATTRACTIONS FACE À UNE BAISSE DE LA DEMANDE

Les parcs d’attractions sont apparus comme un point faible pour Comcast, les dirigeants indiquant que le contexte d’exploitation s’était détérioré plus que prévu.

La fréquentation sur l’ensemble du marché d’Orlando s’est affaiblie depuis juin et ce ralentissement s’est poursuivi au cours du trimestre actuel, ce que la société a attribué à la hausse des prix du carburant et à la baisse de la confiance des consommateurs.

Les parcs d’Osaka et de Pékin ont également continué à subir les effets négatifs des restrictions de voyage liées à la Chine et d’un environnement macroéconomique difficile.

Le résultat avant impôts de cette division a reculé de 5,1 %, avec un chiffre d’affaires de 2,41 milliards de dollars légèrement inférieur aux estimations.

Le chiffre d’affaires total de 29,94 milliards de dollars et le bénéfice ajusté de 1,04 dollar par action ont dépassé les estimations, selon les données compilées par LSEG.