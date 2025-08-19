 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Peabody progresse après avoir mis fin à son projet d'acquisition avec Anglo American
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions du mineur de charbon Peabody Energy

BTU.N en hausse de 6,4 % à 18,20 $ en pré-marché

** La société met fin à son offre de 3,78 milliards de dollars pour les mines de charbon à coke d'Anglo American

AAL.L , citant un "changement défavorable important" lié aux actifs de charbon

** BTU indique que la décision de mettre fin à la transaction survient près de cinq mois après qu'un événement déclencheur se soit produit à la mine Moranbah North d'Anglo American

** À la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 18,34 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 195,500 GBX LSE +3,03%
PEABODY ENERGY
17,095 USD NYSE 0,00%
