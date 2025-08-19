Peabody met fin à son accord d'acquisition avec Anglo American
'Faute d'accord révisé compensant l'impact de cet événement sur la mine la plus importante de la transaction, nous avons choisi d'y mettre fin', a justifié Jim Grech, directeur général de Peabody.
Initialement prévue pour avril 2025, la clôture de l'acquisition est donc annulée. Peabody a également mis fin à la vente de la mine Dawson à PT Bukit Makmur Mandiri Utama.
L'entreprise entend désormais exécuter une stratégie fondée sur quatre axes : exploitation sûre et durable, retour de 65 à 100% du cash-flow libre aux actionnaires, croissance organique via son portefeuille et discipline financière.
