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Peabody évacue des travailleurs d'une mine du Wyoming après un ordre de danger de la MSHA
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 22:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division « Powder River Mining » de Peabody Energy ( BTU.N ) a déclaré qu’aucun mineur n’avait été blessé après l’évacuation des travailleurs d’une partie de sa mine North Antelope Rochelle, dans le Wyoming, à la suite d’un ordre de danger imminent émis par la MSHA.

Voici plus de détails:

* Cette injonction, émise le 9 juillet, faisait suite à des craintes que des matériaux instables ne tombent d’une paroi de soutènement sur une voie de transport en service empruntée par les véhicules miniers

* Le danger concernait des matériaux susceptibles de déborder d’une berme de protection et de tomber sur une voie de circulation empruntée par des camions de transport et d’autres véhicules, a indiqué la société dans un document déposé auprès des autorités

* La société a indiqué que le personnel de la mine avait pris des mesures pour atténuer ce risque.

* La MSHA a levé l'ordre en vertu de la section 107(a) plus tard le même jour, selon la société

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