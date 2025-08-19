 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Peabody Energy met fin à l'offre d'achat des mines de charbon à coke australiennes d'Anglo American
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peabody Energy BTU.N a mis fin à son offre de 3,78 milliards de dollars pour les mines de charbon à coke australiennes d'Anglo American AAL.L , a déclaré la société américaine mardi, citant un "changement défavorable important" lié aux actifs de charbon.

