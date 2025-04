Peabody Energy intéressé par les actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Suite à un incendie souterrain survenu la semaine dernière à la mine Moranbah North (située dans le bassin de Bowen dans le Queensland, en Australie) d'Anglo American, Peabody a annoncé étudier toutes les options liées à l'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American. L'entreprise américaine spécialisée dans la production de charbon reste en contact avec Anglo American "afin de mieux comprendre les conséquences de cet événement". Peabody conserve tous les droits et protections prévus par ses contrats d'achat.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.