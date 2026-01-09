 Aller au contenu principal
PDS Biotech progresse alors qu'elle cherche à obtenir plus rapidement l'aval de la FDA pour son médicament contre le cancer
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments PDS Biotech PDSB.O augmentent de 4,7 % à 1,04 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle a demandé à la FDA américaine d'approuver les changements apportés à son essai en phase finale de son médicament expérimental contre le cancer, PDS0101

** Le PDS0101 de la société vise à traiter le cancer avancé de la tête et du cou causé par le HPV16

** Le plan modifié se concentre sur la survie sans progression afin d'accélérer l'approbation, selon la société

** Le PDSB déclare que la FDA a tenu une réunion constructive sur une éventuelle approbation accélérée

** « Nous pensons que l'inclusion de la survie sans progression en tant qu'objectif principal offre une opportunité importante de raccourcir l'essai », déclare le directeur général Frank Bedu-Addo

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 53% au cours de l'année écoulée

