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PDF Solutions en hausse ; Bernstein lance sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours de 65 dollars
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 17:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de PDF Solutions PDFS.O , fournisseur de solutions de données pour semi-conducteurs, progresse de 2,6 % à 48,87 dollars

** Bernstein lance la couverture de PDFS avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 65 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 36 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que le marché des semi-conducteurs, en pleine expansion, constitue un moteur de croissance évident pour PDFS, ses solutions étant utilisées dans l’ensemble du secteur pour améliorer l’efficacité opérationnelle

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 70 % depuis le début de l’année

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