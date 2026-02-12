PBF Energy progresse après un bénéfice surprise au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions du raffineur américain PBF Energy PBF.N en hausse de 1,4 % à 36,30 $ en pré-commercialisation ** PBF affiche un bénéfice surprise pour le trimestre terminé le 31 décembre, alors que les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre Russie-Ukraine et l'amélioration des différentiels de prix du brut augmentent les marges de raffinage

** Bénéfice ajusté de 49 cents par action pour le trimestre rapporté, contre une perte de 10 cents par action estimée par les analystes

** La marge brute de raffinage consolidée de PBF s'est élevée à 11,16 dollars par baril au quatrième trimestre, contre 4,89 dollars par baril l'année dernière ** Ajoute que les activités de construction de la raffinerie californienne de Martinez devraient se terminer d'ici le 16 février 2026, après l'incident de février 2025

** En 2025, les actions de PBF ont augmenté de 2,1 %