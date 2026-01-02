 Aller au contenu principal
PBF Energy estime que la reconstruction de la raffinerie de Martinez se prolongera jusqu'en février
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PBF Energy PBF.N a déclaré vendredi que les activités de reconstruction de sa raffinerie de Martinez, en Californie, d'une capacité de 157 000 barils par jour, à la suite d'un incendie survenu l'année dernière, devraient maintenant se poursuivre jusqu'en février.

