PBF Energy affiche un bénéfice surprise grâce au redressement des marges de raffinage

Le raffineur PBF Energy PBF.N a annoncé un bénéfice surprise jeudi, les perturbations de l'offre liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'amélioration des écarts de prix du brut ayant augmenté les marges de raffinage.

PBF a gagné 49 cents par action sur une base ajustée au quatrième trimestre, par rapport aux estimations d'une perte de 10 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

L'industrie américaine du raffinage a connu une forte reprise au quatrième trimestre, avec l'indice de référence 3-2-1 crack spread CL321-1=R qui a rebondi par rapport à ses plus bas niveaux pluriannuels au début de l'année 2024. Ce redressement est dû au resserrement de l' offre mondiale de combustibles et à une hausse saisonnière de la demande, qui a stimulé les bénéfices.

La reprise fait suite à un effondrement en 2024, lorsque les marges ont reculé par rapport aux sommets atteints après la pandémie, alors que les perturbations de l'approvisionnement liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 s'atténuaient.

"Les marchés pétroliers restent dynamiques, et de nombreux vents contraires récents se transforment désormais en vents favorables pour les raffineurs, en particulier pour PBF. La capacité de raffinage mondiale demeure structurellement limitée, la croissance prévue de la demande et la rationalisation dépassant les nouveaux ajouts de capacité", a déclaré le chef de la direction, Matthew Lucey.

La marge brute de raffinage consolidée de PBF Energy, hors éléments exceptionnels, a plus que doublé pour atteindre 11,16 dollars par baril au quatrième trimestre.

Le débit de pétrole brut et de matières premières de la société a augmenté à 888 900 barils de pétrole par jour (bpd) au cours du trimestre déclaré, contre 862 000 bpd un an plus tôt. Des rivaux plus importants, Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N , ont également annoncé des résultats optimistes en citant des marges plus élevées. PBF a également déclaré que les activités de construction de sa raffinerie californienne de Martinez devraient être achevées d'ici le 16 février 2026 à la suite d'un incendie survenu l'année dernière. La société prévoit que l'unité de craquage catalytique de la raffinerie démarrera au cours de la première semaine de mars.