PayPay, soutenu par SoftBank, vise une valorisation allant jusqu'à 13,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

* PayPay et ses bailleurs de fonds visent jusqu'à 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

* Les analystes signalent un risque limité de perturbation de l'IA pour PayPay

* PayPay s'assure le concours d'investisseurs de premier plan

(Réécriture du titre et du paragraphe 1 avec l'objectif de valorisation, ajout de détails et de contexte sur l'offre et le secteur tout au long de l'opération) par Arasu Kannagi Basil et Manya Saini

La société PayPay de SoftBank vise une valorisation de 13,4 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, en dépit de la volatilité des marchés, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse d'une société japonaise aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse a commencé l'année sur des bases précaires, les fluctuations du marché incitant certaines entreprises à retarder leurs projets d'introduction en bourse. Les analystes estiment qu'un bon démarrage de PayPay pourrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs malgré les turbulences.

L'application de paiement japonaise et son bailleur de fonds prévoient de vendre près de 55 millions d'actions de dépôt américaines à un prix compris entre 17 et 20 dollars l'unité, afin de lever environ 1,1 milliard de dollars au plus haut niveau, a indiqué l'entreprise dans un document réglementaire lundi.

"L'appétit est particulièrement fort pour les entreprises spécialisées opérant sur les marchés domestiques respectifs de la santé et de certaines fintech qui sont relativement isolées des événements géopolitiques au Moyen-Orient et de l'impact négatif potentiel de l'IA", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX, à Reuters.

La tournée d'introduction en bourse de PayPay devait initialement être lancée avant l'ouverture des marchés lundi, mais a été reportée après que les marchés mondiaux ont été secoués par un conflit croissant au Moyen-Orient, a rapporté Reuters, en citant des personnes familières avec le sujet.

L'activité d'introduction en bourse est généralement plus forte pendant les périodes de stabilité du marché et d'appétit pour le risque, ce qui aide les émetteurs à s'assurer d'une demande ferme et à éviter les rabais de prix.

"La plupart des entreprises en phase de pré-introduction attendent le marché idéal, mais cela leur fait attendre longtemps", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"L'activité de PayPay est fortement intégrée dans l'écosystème des paiements au Japon, et je ne pense pas que l'IA puisse perturber cet écosystème à court terme. Bien sûr, le risque existe, et récemment les investisseurs ont été prêts à pousser la valorisation."

COTATION DE PRESTIGE

PayPay a été fondée en 2018 en tant que coentreprise entre SoftBank et Yahoo Japan. Elle est entrée sur le marché en renonçant aux frais de transaction pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans pour les petits et moyens commerçants afin d'exploiter la demande de paiements numériques.

La société a joué un rôle dans la poussée du Japon vers les paiements sans numéraire, en utilisant des rabais et d'autres incitations pour encourager les consommateurs à utiliser son application mobile.

PayPay comptait environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés à la fin de l'année 2025, ce qui en fait l'un des portefeuilles numériques les plus populaires du pays.

L'offre intervient alors que SoftBank Group augmente ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment en soutenant OpenAI.

Des investisseurs de référence, dont une filiale de Qatar Investment Authority, une branche de Visa V.N et Abu Dhabi Investment Authority, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions à hauteur de 220 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

PayPay prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "PAYP".

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.