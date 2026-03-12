PayPay, soutenu par SoftBank, évalué à 12,7 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de PayPay PAYP.O ont ouvert 18,8 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à l'application de paiement japonaise une évaluation de 12,7 milliards de dollars.