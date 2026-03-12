PayPay, la société de SoftBank, s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq après avoir levé 880 millions de dollars

PayPay PAYP.O de SoftBank commencera à être négocié sur le Nasdaq plus tard dans la journée de jeudi, après que l'application de paiement japonaise ait levé environ 880 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, très attendue.

L'entreprise a poursuivi son introduction en bourse malgré le conflit au Moyen-Orient qui secoue les marchés mondiaux et pèse sur le sentiment de risque.

Le marché américain des introductions en bourse a également eu du mal à trouver ses marques au cours du mois dernier, les fortes fluctuations du marché ayant incité certaines entreprises à retarder leurs projets d'introduction en bourse.

PayPay et un fonds d'investissement contrôlé par SoftBank Group 9984.T ont vendu environ 55 millions d'American Depositary Shares à 16 dollars l'unité, en dessous de la fourchette commercialisée de 17 à 20 dollars. L'introduction en bourse a valorisé la société à 10,7 milliards de dollars.

"Avec les nouvelles cotations à des prix plus bas pour offrir un attrait après le marché, il semble de plus en plus que nous soyons dans un marché d'acheteurs d'introduction en bourse où les sociétés visent des débuts stables et une histoire de lancement positive ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

L'introduction en bourse était initialement prévue pour décembre, mais la fermeture historique du gouvernement américain à l'automne dernier a retardé l'examen réglementaire.

PayPay marque la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse en 2023 du concepteur de puces Arm ARM.O .

La cotation intervient alors que SoftBank intensifie son effort dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en pariant "tout compris" sur OpenAI.

FORCE NATIONALE

Formé conjointement par SoftBank et Yahoo Japan en 2018, PayPay est entré sur le marché en renonçant aux frais de transaction pour les petits et moyens commerçants pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans afin de stimuler l'adoption.

La société basée à Tokyo a joué un rôle essentiel en encourageant les consommateurs japonais à s'éloigner de l'argent liquide en offrant des rabais sur son appli de paiement.

Quelques années après son lancement, PayPay a atteint un volume de marchandises brutes de 100 milliards de dollars et est devenu l'un des portefeuilles numériques les plus utilisés au Japon. Il comptait environ 72 millions d'utilisateurs enregistrés à la fin de l'année 2025.

"L'attrait de la société réside dans le fait qu'elle est l'une des rares introductions en bourse de fintech à avoir déjà conquis son marché national... La force du marché intérieur permet à l'entreprise de s'isoler des préoccupations géopolitiques, tarifaires et liées à l'IA qui pèsent sur de nombreux autres noms de la technologie", a déclaré M. Muehlbauer.

Le Japon reste à la traîne au niveau mondial dans le domaine des technologies de paiement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour la croissance à mesure que l'adoption du numérique s'accélère.

Initialement axé sur les paiements sans numéraire, PayPay s'est depuis étendu au crédit, à la banque, aux titres et à l'assurance pour devenir une plateforme de finance numérique tout-en-un.

Le mois dernier, PayPay a annoncé un partenariat avec le géant des cartes Visa V.N dans le cadre de son expansion aux États-Unis.