Holcim se renforce en Colombie en rachetant des actifs de Cemex

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le cimentier suisse Holcim a annoncé jeudi le rachat d'activités de son concurrent mexicain Cemex en Colombie pour 485 millions de dollars (419 millions d'euros), se renforçant ainsi en Amérique latine, un de ses axes de croissance.

Les activités reprises englobent une cimenterie à Caracolito, une station de broyage à Santa Rosa ainsi qu'une vingtaine de sites de béton prêt-à-l'emploi, agrégats, mortiers et adjuvants, indique le groupe suisse dans un communiqué.

En 2026, ces activités en Colombie devraient générer un chiffre d'affaires estimé à environ 360 millions de dollars, précise le groupe suisse. Il en attend 30 millions de dollars de synergies de coûts à partir de la troisième année suivant l'acquisition.

Sujette à approbation règlementaire, celle-ci devrait être finalisée vers la fin de l'année.

"Cette acquisition renforce la présence d'Holcim en Colombie et accélère la croissance dans cette région attrayante qu'est l'Amérique latine", a déclaré son directeur général, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué.

Le groupe est déjà présent en Colombie, mais ses ventes y sont pour l'instant relativement modestes, a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. Il les estime à moins de 200 millions de francs suisses.

Mais cette acquisition va lui permettre de se renforcer "significativement" dans ce pays et complète bien ses activités en Amérique latine, une région en croissance pour Holcim, selon lui.

L'analyste souligne que Disensa - une chaîne de magasins spécialisés dans les produits pour le bâtiment sur laquelle Holcim s'appuie pour vendre ses produits aux professionnels du secteur en Amérique du Sud - y est bien implantée. Le groupe va donc pouvoir "capitaliser" sur "ce réseau stratégique de magasins" pour croître en Colombie, selon lui.