Grande-Bretagne: Lloyds enquête sur un bug qui a rendu visibles les transactions des clients

Lloyds Bank à Londres

Lloyds ‌Banking Group a déclaré jeudi avoir ​ouvert une enquête visant à établir les causes d'un problème technique qui a ​rendu visible les transactions en ligne des ​utilisateurs, un bug qui ⁠a depuis été résolu.

"Nous sommes désolés ‌que certains clients aient rencontré un problème pour visualiser les transactions ​dans ‌l'application pendant une courte période ⁠ce matin", a déclaré un porte-parole.

Les médias ont rapporté jeudi matin que les ⁠clients utilisant ‌les applications de la banque ⁠pouvaient voir les transactions d'autres utilisateurs ‌sur leurs comptes.

Ce problème ⁠technique est le dernier d'une série ⁠de bugs ‌rencontrés par les banques britanniques qui adoptent ​les services ‌numériques.

Une commission parlementaire britannique a déclaré l'année dernière que neuf ​grandes banques et sociétés de crédit immobilier britanniques avaient ⁠subi au moins 803 heures de pannes technologiques et informatiques imprévues entre janvier 2023 et février 2025.

(Rédigé par Lawrence White; version française Etienne Breban, édité par ​Blandine Hénault)