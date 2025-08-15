 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PayPay, l'application de paiement de SoftBank, dépose une demande de cotation aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise PayPay Corp a déposé une demande de cotation d'American depositary shares aux États-Unis, a déclaré vendredi sa société mère SoftBank Corp

9434.T

Le calendrier, la taille et le prix exacts de la cotation publique n'ont pas encore été déterminés, a indiqué SoftBank dans un communiqué.

PayPay restera une filiale consolidée de SoftBank Corp après l'introduction en bourse.

Reuters a rapporté en début de semaine que SoftBank avait sélectionné des banques pour la cotation aux États-Unis.

