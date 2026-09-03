PayPal supprime 220 emplois en Inde dans le cadre d'un plan de restructuration annoncé précédemment, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Manya Saini

PayPal PYPL.O a supprimé environ 220 emplois en Inde dans le cadre du vaste plan de redressement pluriannuel présenté plus tôt cette année par l'entreprise de paiement, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* « Les récents changements au sein de l’effectif s’inscrivent dans le cadre de notre transformation pluriannuelle annoncée précédemment, qui vise à simplifier nos opérations mondiales, à renforcer notre capacité d’exécution et à positionner l’entreprise pour une croissance à long terme », a déclaré un porte-parole de PayPal dans un communiqué envoyé par e-mail.

* L'entreprise a présenté cette année un vaste programme de mesures d'économies sous la houlette de son nouveau directeur général, Enrique Lores, afin de renforcer sa position concurrentielle sur le marché très disputé des paiements.

* PayPal s’est fixé pour objectif de réaliser 400 millions de dollars d’économies d’ici la fin de l’année et au moins 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années.

* Parmi ces initiatives figurent des projets visant à réduire les niveaux hiérarchiques, à améliorer la productivité et à intégrer l’intelligence artificielle et l’automatisation à tous les niveaux de l’entreprise.

* L'entreprise rejoint ainsi une liste de plus en plus longue d'entreprises américaines ayant annoncé des suppressions d'emplois cette année.

* La montée en puissance de ses concurrents dans le secteur de la fintech et des géants de la technologie tels qu’Apple et Google dans le domaine des paiements a progressivement érodé la part de marché de PayPal ces dernières années, pesant sur le cours de son action. Le titre de la société a chuté d’environ 82 % par rapport à son plus haut historique atteint en 2021.

* Dans son dernier rapport financier, PayPal a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année après que ses résultats trimestriels ont dépassé les attentes de Wall Street.

* Ces initiatives de redressement s’inscrivent dans un contexte de rumeurs de rachat concernant l’entreprise.

* Reuters a rapporté en juillet, citant des sources, qu’un consortium comprenant la société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent avait fait une offre de 53 milliards de dollars pour racheter PayPal.

* Selon des informations parues dans la presse fin août , les prétendants ne poursuivraient plus cette opération.