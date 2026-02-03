PayPal s'effondre après des prévisions annuelles décevantes et un changement de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 février - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O chutent de 15,6 % à 44,20 $ avant le marché ** PYPL s'attend à ce que le bénéfice ajusté de l'année entière se situe entre une baisse de pourcentage à un chiffre et une légère augmentation, par rapport aux estimations de Wall Street d'une croissance d'environ 8 %, selon les données compilées par LSEG ** Séparément, PYPL nomme Enrique Lores, directeur général de HP, au poste de directeur général, succédant ainsi à Alex Chriss ** "Bien que des progrès aient été réalisés dans un certain nombre de domaines au cours des deux dernières années, le rythme du changement et de l'exécution n'a pas été conforme aux attentes du conseil d'administration", déclare PYPL. ** "Bien qu'il s'agisse certainement d'un dirigeant réputé, la grande question est de savoir s'il (Lores) va mettre en place une formidable équipe de paiement pour tenter un nouveau redressement sur plusieurs années ou s'il va commencer à examiner des options pour des actifs stratégiques", déclare Adam Frisch, analyste d'Evercore

** 15 des 44 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 24 comme "conservée" et cinq comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 69 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action PYPL a baissé de 10,4 % depuis le début de l'année