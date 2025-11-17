PayPal renouvelle son accord avec KKR pour le financement de ses prêts renouvelables en Europe
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:29
Jamie Miller, directrice financière et opérationnelle, affirme que cette collaboration 'soutient la croissance continue du portefeuille BNPL en Europe' et renforce un modèle de crédit allégé en bilan.
Vaibhav Piplapure, directeur général chez KKR, souligne la solidité de la plateforme BNPL de PayPal en Europe.
L'opération, pour laquelle KKR Capital Markets a arrangé la dette, est déjà intégrée dans les perspectives 2025 de PayPal.
