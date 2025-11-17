 Aller au contenu principal
PayPal renouvelle son accord avec KKR pour le financement de ses prêts renouvelables en Europe
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:29

PayPal annonce la signature d'un nouvel accord avec KKR portant sur un engagement de prêt renouvelable pouvant atteindre 6 MdEUR, permettant à KKR d'acquérir jusqu'à 65 MdEUR de créances BNPL ('buy now, pay later') générées par PayPal en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni jusqu'en mars 2028. Ce dispositif prolonge le partenariat initié en 2023, KKR continuant d'acheter la majorité des créances européennes de PayPal.

Jamie Miller, directrice financière et opérationnelle, affirme que cette collaboration 'soutient la croissance continue du portefeuille BNPL en Europe' et renforce un modèle de crédit allégé en bilan.

Vaibhav Piplapure, directeur général chez KKR, souligne la solidité de la plateforme BNPL de PayPal en Europe.
L'opération, pour laquelle KKR Capital Markets a arrangé la dette, est déjà intégrée dans les perspectives 2025 de PayPal.

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
62,7800 USD NASDAQ -0,05%
