PayPal: rachats d'actions annoncés avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, PayPal annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour 15 milliards de dollars, s'ajoutant à l'enveloppe de 4,86 milliards qui reste du programme précédent.



Au titre du quatrième trimestre 2024, il dévoile un BPA ajusté en croissance de 5% à 1,19 dollar, ainsi qu'une marge opérationnelle non-GAAP en retrait de 34 points de base à 18% pour des revenus accrus de 4% à 8,4 milliards de dollars.



Affichant ainsi un BPA ajusté en progression de 21% à 4,65 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de solutions de paiement le prévoit entre 4,95 et 5,10 dollars sur l'exercice 2025 (dont 1,15 à 1,17 dollar sur le premier trimestre).





