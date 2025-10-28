PayPal progresse après avoir conclu un accord avec OpenAI pour devenir un portefeuille de paiements dans ChatGPT

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société de paiement PayPal PYPL.O augmentent de 14,4 % à 80,39 $ dans les échanges de pré-marché

** PayPal signe un accord avec OpenAI pour intégrer son portefeuille de paiements dans ChatGPT

** PayPal déclare que l'accord lui donne accès à des millions d'utilisateurs de ChatGPT, qui pourront passer à la caisse instantanément

** Les développeurs de grands modèles de langage comme OpenAI redoublent d'efforts pour intégrer le commerce électronique dans leurs chatbots afin de monétiser l'engagement croissant des utilisateurs sur leurs plateformes

** PayPal prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année entre 5,35 et 5,39 dollars, contre 5,15 à 5,30 dollars précédemment. Les analystes, en moyenne, s'attendent à 5,24 $ - données compilées par LSEG

** La société annonce également son tout premier dividende

** A la dernière clôture, les actions PYPL sont en baisse de 17,7% depuis le début de l'année, à la traîne d'une hausse de 16,9% de l'indice de référence S&P 500 .SPX .