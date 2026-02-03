PayPal prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026 et nomme Enrique Lores d'HP au poste de président et chef de la direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de PayPal chutent de 16 % avant l'ouverture de la bourse

La société nomme Enrique Lores d'HP au poste de directeur général

Le bénéfice et le chiffre d'affaires du trimestre des fêtes sont inférieurs aux estimations

Les prévisions de bénéfices pour 2026 sont inférieures aux attentes

PayPal PYPL.O a publié des prévisions de bénéfices peu encourageantes pour 2026 et a fait état de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street mardi, tout en nommant Enrique Lores d'HP HPE.N au poste de président et chef de la direction.

Les actions de la société ont chuté de près de 16 % dans les échanges avant bourse, après que le conseil d'administration du géant des paiements ait déclaré que le rythme du changement et de la mise en œuvre sous la direction de l'actuel directeur général Alex Chriss n'était pas conforme à ses attentes.

M. Chriss avait pour mission de guider PayPal dans une période difficile, alors que les volumes de transactions post-pandémie ont diminué et que les pressions concurrentielles exercées par les grandes entreprises technologiques et les nouveaux rivaux de la fintech se sont intensifiées dans son cœur de métier.

PayPal a déclaré que la directrice financière Jamie Miller assurerait les fonctions de directrice générale par intérim jusqu'à ce que M. Lores prenne ses fonctions le 1er mars. M. Lores rejoint l'entreprise de paiement après avoir travaillé pour le géant de l'électronique grand public HP, dont il a été le président et directeur général pendant plus de six ans.

LES TENDANCES DE DÉPENSE EN LIGNE DE MIRE

Les dépenses de détail ont diminué car les consommateurs, pressés par des taux d'intérêt élevés, un coût de la vie obstinément élevé et des signes de ralentissement du marché de l'emploi, réduisent leurs achats discrétionnaires et donnent la priorité aux produits de première nécessité, une tendance mise en évidence par les principaux détaillants et les entreprises de biens de consommation, alors que les ménages naviguent dans des budgets plus serrés.

PayPal s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse d'un faible pourcentage à un chiffre ou augmente légèrement, alors que Wall Street s'attend à une croissance d'environ 8 %, selon les données compilées par LSEG.

PayPal a déclaré un chiffre d'affaires de 8,68 milliards de dollars pour le trimestre des fêtes, ce qui est inférieur à l'estimation de 8,80 milliards de dollars. Le volume total des paiements a augmenté de 6 % à taux de change neutre pour atteindre 475,1 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,23 $ par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, ce qui est également inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,28 $.

Les résultats du quatrième trimestre contrastent avec un trimestre des fêtes typique pour les entreprises de paiement, car les consommateurs dépensent généralement plus librement pour des cadeaux, des voyages et des promotions saisonnières.

PLEINS FEUX SUR LE PAIEMENT DE MARQUE

Le développement de l'activité de PayPal dans le domaine des paiements de marque, qui génère des marges plus importantes, a été l'une des priorités du directeur général sortant, M. Chriss, qui a mis l'accent sur une "croissance rentable" tout en cherchant à rationaliser les coûts liés au traitement des paiements sans marque.

La croissance des paiements de marque en ligne s'est ralentie pour atteindre 1 % au quatrième trimestre, contre 6 % un an plus tôt. La société a déclaré que cette évolution était due à la faiblesse du commerce de détail aux États-Unis, à des vents contraires à l'échelle internationale et à des comparaisons plus difficiles.

Les investisseurs craignent depuis longtemps que l'entrée des grandes entreprises technologiques, telles qu'Apple et Google, dans l'activité principale de PayPal, n'érode sa part de marché, malgré son statut de leader historique du marché.

Bien que PayPal affirme qu'elle continue d'obtenir de bons résultats dans ses produits de base malgré la concurrence croissante, ces inquiétudes ont pesé sur ses actions ces dernières années, les investisseurs surveillant de près les résultats des paiements de marque.

La société a déclaré qu'elle prenait des mesures à court terme pour rétablir l'élan des paiements de marque en ligne.