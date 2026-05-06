PayPal, Mastercard et Visa font l'objet d'une enquête de la FCA britannique concernant des accords relatifs aux portefeuilles électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La FCA britannique indique que l'enquête est en cours et qu'aucune conclusion n'a encore été tirée

* PayPal, Mastercard et Visa coopèrent avec l'enquête de la FCA

* L'autorité de la concurrence enquête déjà sur Apple et Google

* L'utilisation des portefeuilles numériques explose alors que les autorités encouragent une concurrence accrue

(Ajout de contexte dans les paragraphes 1 à 3, d'informations générales dans les paragraphes 11 à 14) par Kirstin Ridley et Phoebe Seers

PayPal PYPL.O , Mastercard MA.N et Visa V.N font l'objet d'une enquête pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées au financement et à l'utilisation du portefeuille numérique de PayPal, dans le cadre d'une initiative rare de la Financial Conduct Authority (FCA).

La FCA, qui fait rarement usage de ses pouvoirs pour faire respecter le droit de la concurrence parmi les entreprises de services financiers, a déclaré mercredi qu'elle n'était pas parvenue à aucune conclusion quant à une éventuelle violation du droit britannique de la concurrence .

Cette annonce fait suite à la publication par PayPal d'un document indiquant qu'elle avait reçu en mars des notifications de la FCA concernant des enquêtes et des demandes d'informations relatives à ses accords contractuels avec les deux géants des cartes de paiement.

COOPÉRATION AVEC LA FCA

Les trois sociétés de paiement ont déclaré coopérer avec l'autorité de régulation.

Mastercard a confirmé avoir reçu une demande d'informations de la part de la FCA sollicitant des détails sur sa relation contractuelle avec PayPal.

« Mastercard s'efforce de respecter les normes les plus strictes en matière de droit de la concurrence et coopérera pleinement et en toute transparence avec la FCA », a déclaré un porte-parole.

Un représentant de Visa a indiqué que la société avait été informée par la FCA d’une enquête portant sur « les dispositions contractuelles relatives au portefeuille numérique PayPal » et qu’elle coopérait avec la FCA.

« L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires pour le moment », a déclaré un porte-parole de PayPal.

L'utilisation des portefeuilles numériques a explosé en Grande-Bretagne. La FCA et l'Autorité de régulation des systèmes de paiement, chargée de garantir un système de paiement accessible, fiable et équitable, ont indiqué l'année dernière que la part des transactions par carte utilisant un portefeuille numérique était passée de 8 % en 2023 à 29 %.

Les autorités de surveillance ont indiqué dans un communiqué conjoint publié en février 2025 qu’elles avaient entendu des appels en faveur d’une meilleure concurrence entre les fournisseurs de portefeuilles numériques, ce qui permettrait à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché pour stimuler l’innovation.

Cette enquête fait suite au rapport publié l'année dernière par la FCA et le Payment Systems Regulator sur les portefeuilles numériques, qui soulevait des préoccupations en matière de concurrence et avait été transmis à l'autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), afin d'éviter tout double emploi.

La CMA a lancé en janvier 2025 une enquête sur les écosystèmes mobiles d'Apple AAPL.O et de Google GOOGL.O , y compris leurs portefeuilles numériques.

La CMA a déclaré en février avoir obtenu des engagements de la part des géants de la technologie, les deux plus grands fournisseurs de portefeuilles numériques, visant à améliorer l'équité dans leurs processus d'App Store et à renforcer l'interopérabilité.

La CMA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant l'enquête de la FCA.