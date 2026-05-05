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PayPal lance un plan d'économies de 1,5 milliard de dollars et confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 21:28

Le groupe de paiements engage une réorganisation et mise sur l'intelligence artificielle pour améliorer son efficacité, dans un contexte de pression sur sa rentabilité.

PayPal a annoncé un programme visant à générer plus de 1,5 milliard de dollars d'économies sur deux à trois ans, tout en maintenant ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours. L'entreprise a récemment restructuré ses activités en trois pôles distincts afin de simplifier son organisation et de clarifier ses priorités stratégiques. Cette transformation s'accompagne d'un recours accru à l'intelligence artificielle et à l'automatisation pour optimiser ses opérations.

Les économies réalisées devraient être en partie réinvesties pour soutenir la croissance et faire face à un environnement jugé incertain. PayPal prévoit ainsi pour 2026 un bénéfice ajusté par action stable à légèrement en baisse par rapport aux 5,31 dollars enregistrés l'année précédente, en ligne avec les attentes du marché. Pour le trimestre en cours, le groupe anticipe toutefois un recul d'environ 9% de son bénéfice ajusté, plus marqué que prévu par les analystes.

Au premier trimestre, le bénéfice ajusté par action a atteint 1,34 dollar, dépassant les attentes, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 8,35 milliards de dollars. Malgré ces résultats solides, le titre a chuté de près de 8% en séance et affiche un recul d'environ 21% depuis le début de l'année, reflétant les préoccupations des investisseurs quant aux perspectives du groupe.

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