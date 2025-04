PayPal: lance sa solution PayPal Ads au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - PayPal annonce le lancement de PayPal Ads au Royaume-Uni, une solution publicitaire exploitant ses données et son réseau pour proposer des annonces personnalisées basées sur les achats passés des utilisateurs.



Le déploiement de cet outil - qui a été 'conçu dans le respect de la confidentialité' précise PayPal - commencera en juillet 2025 avec comme objectif d'aider les marques et commerçants à optimiser leur visibilité et leur croissance.



PayPal Ads devrait ainsi permettre de 'créer des campagnes dynamiques et d'analyser leur impact'.



Mark Grether, vice-président directeur et directeur général de PayPal Ads, souligne que cette solution deviendra alors 'un canal marketing clé'.





