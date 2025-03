PayPal: Joy Chik rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - PayPal Holdings fait savoir que Joy Chik a rejoint le conseil d'administration de la société.



Joy Chik apporte plus de 26 ans d'expérience en entreprise et au sein du conseil d'administration dans la mise à l'échelle de produits, de services et d'équipes à l'échelle mondiale.



Elle est actuellement présidente de l'identité et de l'accès au réseau chez Microsoft et responsable de la direction de l'activité de sécurité de plusieurs milliards de dollars de l'entreprise, Microsoft Entra.



' PayPal vise à changer radicalement le commerce au cours de la prochaine décennie en augmentant notre vitesse d'innovation et en accélérant notre intégration de l'IA dans notre suite de produits et dans l'entreprise mondiale ', a déclaré Alex Chriss, président et directeur général de PayPal.





Valeurs associées PAYPAL HOLDINGS 68,76 USD NASDAQ -2,44%