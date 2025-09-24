PayPal investit 100 MUSD au Moyen-Orient et en Afrique
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 12:36
Alex Chriss, directeur général, souligne que cette initiative vise à aider les entrepreneurs à 's'étendre au-delà des frontières et saisir de nouvelles opportunités de croissance dans l'économie numérique'.
Cette décision intervient après l'ouverture en avril du premier hub régional à Dubaï, destiné à faciliter l'accès aux marchés internationaux et à renforcer la sécurité des paiements.
L'engagement complète les investissements déjà réalisés dans des start-up locales comme Tabby, Paymob et Stitch. Otto Williams, responsable régional, affirme que l'objectif est d''élargir l'empreinte de PayPal et connecter davantage les entreprises locales au marché mondial'.
Valeurs associées
|67,3100 USD
|NASDAQ
|-0,55%
A lire aussi
-
Les États-Unis et les Européens réclament depuis des années que la Chine, deuxième plus grande économie au monde, renonce à ce statut qui lui accorde plus de souplesse dans le respect des règles de l'OMC. La Chine s'est dite prête à renoncer au statut privilégié ... Lire la suite
-
Chantre de la justice fiscale pour la gauche, adversaire des entreprises pour la droite et les libéraux, jusqu'au patron de LVMH qui le qualifie de "pseudo universitaire", le discret économiste Gabriel Zucman se retrouve au centre des débats budgétaires avec sa ... Lire la suite
-
Le groupe danois Lego a annoncé mercredi qu'il achetait 29 parcs de divertissement Lego à la société de divertissement britannique Merlin Entertainments pour 200 millions de livres (229 millions d'euros). Ces centres baptisés Discovery Centres sont situés en intérieur, ... Lire la suite
-
Craig et Lindsay Foreman, deux Britanniques détenus en Iran depuis janvier et accusés d'espionnage, doivent comparaître une nouvelle fois samedi devant un tribunal, a indiqué leur famille mercredi, en réitérant ses appels à l'aide au gouvernement britannique. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer