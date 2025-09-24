Paypal investira 100 millions de dollars au Moyen-Orient et en Afrique

(AOF) - L'entreprise américaine de service de paiement en ligne, Paypal, va engager 100 millions de dollars pour accélérer la croissance numérique au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif de cet investissement est " de stimuler l'innovation, soutenir les entrepreneurs et favoriser une croissance économique inclusive dans l'une des régions du monde où le commerce numérique connaît la plus forte croissance ".

Cet investissement stratégique sera déployé à travers une combinaison d'investissements minoritaires, d'acquisitions, de financements PayPal Ventures, de ressources humaines et de déploiements technologiques qui aideront les entreprises locales à se développer, et ouvriront de nouvelles opportunités pour les innovateurs.

Ils permettront à des millions de consommateurs et de communautés supplémentaires d'accéder à l'économie numérique.

