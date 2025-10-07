 Aller au contenu principal
PayPal en hausse après la présentation de son nouveau gestionnaire de publicité
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O augmentent de 3,5 % à 73,76 $ ** La société dévoile PayPal Ads Manager, un nouveau service pour les petites entreprises, qui leur permet de créer des publicités et d'en tirer de nouveaux revenus

** Le directeur général de PYPL, Alex Chriss, a déclaré plus tôt mardi que la croissance de la clientèle s'accélérait, principalement dans le segment "acheter maintenant payer plus tard"

** 19 des 43 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 22 à "conserver" et deux à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, le titre a baissé de 13,6 % depuis le début de l'année

