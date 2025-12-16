PayPal en hausse après avoir déposé des demandes d'ouverture d'une banque américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O augmentent de 1,81 % à 61,84 $ ** PYPL a déposé lundi des demandes d'établissement d'une banque américaine auprès du Département des institutions financières de l'Utah et de la Federal Deposit Insurance Corporation

** Alex Chriss, directeur général de PYPL, déclare que l'accès au capital reste un obstacle majeur pour les petites entreprises et qu'une banque appartenant à PayPal renforcera son efficacité

** L'initiative de PayPal de créer une banque fait suite aux récentes approbations préliminaires de l'Office of the Comptroller of the Currency pour Ripple, Circle et d'autres afin de créer des banques fiduciaires nationales

** 16 des 44 courtiers évaluent PYPL à "acheter" ou "acheter fortement", 25 à "conserver" et 3 à "vendre" ou "vendre fortement"; leur PT médian est de 76 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture de lundi, PYPL était en baisse de 28,8% depuis le début de l'année