 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PayPal en hausse après avoir déposé des demandes d'ouverture d'une banque américaine
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société de paiement PayPal

PYPL.O augmentent de 1,81 % à 61,84 $ ** PYPL a déposé lundi des demandes d'établissement d'une banque américaine auprès du Département des institutions financières de l'Utah et de la Federal Deposit Insurance Corporation

** Alex Chriss, directeur général de PYPL, déclare que l'accès au capital reste un obstacle majeur pour les petites entreprises et qu'une banque appartenant à PayPal renforcera son efficacité

** L'initiative de PayPal de créer une banque fait suite aux récentes approbations préliminaires de l'Office of the Comptroller of the Currency pour Ripple, Circle et d'autres afin de créer des banques fiduciaires nationales

** 16 des 44 courtiers évaluent PYPL à "acheter" ou "acheter fortement", 25 à "conserver" et 3 à "vendre" ou "vendre fortement"; leur PT médian est de 76 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture de lundi, PYPL était en baisse de 28,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
61,6350 USD NASDAQ +1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank