PayPal élargit les capacités de Honey pour simplifier l'achat en ligne
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 17:36
'L'IA redéfinit la manière dont les consommateurs découvrent et achètent des produits', note Mark Grether, Senior Vice President et General Manager de PayPal Ads.
PayPal assure que ces innovations profiteront aux consommateurs (recherche simplifiée, économies), aux marchands (trafic ciblé, engagement) ainsi qu'aux acteurs de l'IA (adoption renforcée).
Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles gratuitement aux utilisateurs américains avant le Black Friday, d'abord sur Google Chrome, puis sur d'autres navigateurs.
Valeurs associées
|67,1400 USD
|NASDAQ
|-3,65%
A lire aussi
-
Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ... Lire la suite
-
Ex-président, il est désormais sous le coup d'une condamnation à mort: Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais considéré comme un paria dans le pays qu'il a quitté en 2023 mais où il est récemment réapparu, venant inquiéter Kinshasa. Fils ... Lire la suite
-
L'ex-président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi au terme d'un procès par contumace pour "trahison" et "crimes de guerre", devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis deux ans. Une récente ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer