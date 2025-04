PayPal: croissance de 23% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - PayPal dévoile un BPA ajusté en croissance de 23% à 1,33 dollar au titre des trois premiers mois de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle non-GAAP améliorée de 2,6 points à 20,7% pour des revenus accrus de 1% à 7,79 milliards de dollars.



D'un point de vue opérationnel, il a vu son volume total de paiements augmenter de 3% à 417,2 milliards de dollars (+4% hors effets de changes), et son nombre de comptes actifs s'accroitre de 2% à 436 millions.



Malgré ce début d'année qu'il juge vigoureux, le groupe de solutions de paiement confirme prévoir un BPA ajusté entre 4,95 et 5,10 dollars sur l'ensemble de 2025, 'du fait de l'incertitude dans l'environnement macroéconomique global'.





